Acqua bianca e spettacolo nella 3 km Knockout Sprint maschile di Golfo Aranci, tappa conclusiva della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Ci si avvicina all’epilogo dell’appuntamento in Costa Smeralda e nel nuovo format a eliminazione proposto in questa stagione gli atleti al via hanno cercato nel migliore dei modi di adattarsi. Tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri in cui effettuare una progressiva scrematura, tale da portare 10 nuotatori al via dell’ultima gara in cui si è giocato il successo. Una formula che agli appassionati delle acque libere ha fatto un po’ storcere il naso per i requisiti più adatti alla piscina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nuoto di fondo, Dario Verani quinto nella 3 km Knockout Sprint. Betlehem vince ancora