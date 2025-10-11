Nunzia De Girolamo in lacrime per il gesto della figlia | Questo è un colpo basso La sorpresa in diretta tv

Today.it | 11 ott 2025

Presenziando come ospite dell'amico Alberto Matano a La Vita in Diretta, Nunzia De Girolamo certo non si aspettava di essere sopraffatta dall'emozione per essere destinataria di una lettera molto speciale. Ieri, venerdì 1o ottobre, giorno del suo 50esimo compleanno, il pubblico del programma di. 🔗 Leggi su Today.it

nunzia de girolamo lacrimeNunzia De Girolamo compie 50 anni. Dalla politica alla televisione, il legame con Berlusconi e l'amore per Boccia: «Il mio sogno? Sposarmi in chiesa» - Ex politica e oggi conduttrice, guida programmi di successo come "Ciao Maschio" ed è un volto familiare del piccolo schermo. Lo riporta msn.com

nunzia de girolamo lacrimeGli auguri della figlia a Nunzia De Girolamo, tutta l’emozione a La vita in diretta - Sono molto più che semplici auguri per lei che oggi compie 50 anni ... Secondo ultimenotizieflash.com

