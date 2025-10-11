Numeri Inter attacco da record per Chivu | la squadra nerazzurra è la più prolifica della Serie A?
Inter News 24 Numeri Inter, la squadra di Chivu procede con numeri strabilianti, dominio in attacco per la corazzata più temibile della Serie A. L’ Inter è la squadra che segna di più in Serie A, e i numeri lo confermano. La squadra di Cristian Chivu ha segnato 8 volte nel primo tempo e 9 nel secondo, dimostrando una straordinaria capacità di spingere sull’acceleratore sia all’inizio che alla fine delle partite. In particolare, l’Inter è la squadra che segna più di testa (5 volte) e più su azione (13 volte). Anche sui calci d’angolo è protagonista, con 4 gol realizzati. 17 reti in campionato e 5 gol in Europa, distribuiti tra le partite in casa contro l’ Ajax e lo Slavia Praga, portano il totale a 22 gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
