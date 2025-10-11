Nucleare Pichetto Fratin | L’obiettivo è inserirlo nel mix energetico già tra 10 anni
Pichetto Fratin ha specificato che il suo compito ha dei limiti. "Io posso agire solo entro fine legislatura, dando un quadro giuridico affinché chi verrà dopo di me possa decidere sul ritorno del nucleare in base alle esigenze del Paese", ha sostenuto, ricordando comunque che il mondo si sta muovendo verso un futuro in cui la richiesta di energia elettrica non farà che aumentare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: nucleare - pichetto
Ddl nucleare, ok da Conferenza Unificata. Pichetto: “Ora testo in Parlamento”
Pichetto Fratin, Ddl delega Nucleare in Parlamento dopo l'estate
Pichetto: nucleare sarà green per la Ue
Pichetto Fratin: “Andiamo avanti sul nucleare. Dobbiamo pensare al futuro”. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica alla #FestadelFoglio - X Vai su X
Ddl sul #nucleare sostenibile, #Pichetto: “mi auguro che il Parlamento faccia valutazioni di merito” Vai su Facebook
Pichetto Fratin: "Andiamo avanti sul nucleare. Dobbiamo pensare al futuro" - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica: "Non darò mai l'ordine per lo smantellamento delle centrali a carbone. Segnala ilfoglio.it
Nucleare, Pichetto "Entro fine legislatura dare quadro giuridico" - "Credo che ormai la maggioranza" degli italiani "possa essere favorevole al nucleare. Scrive msn.com