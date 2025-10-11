Npsg vuole partire con il piede giusto Oggi l’esordio in casa contro il Mondovì

La Nuova Pallavolo San Giovanni, da ora Npsg Elettrosistemi la Spezia, è pronta ad iniziare al meglio l’avvincente stagione di volley maschile Serie B che alzerà il sipario oggi pomeriggio con la sfida casalinga contro il Mondovì Cuneo. Cornice del match sarà il "PalaMariotti" dove alle 17.30 il folto pubblico biancazzurro si ritroverà per sostenere la propria squadra nell’importante gara d’esordio del girone A. Il club spezzino avrà come main & title sponsor Elettrosistemi s.r.l. dopo una lunga trattativa che ha portato all’accordo di reciproca soddisfazione con Giorgio Tavoni, il grande sportivo fondatore e titolare dell’azienda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

