Novità sull’infortunio di Buongiorno | i tempi di recupero

L’inizio di stagione in casa Napoli non è stato dei più tranquilli dal punto di vista degli infortuni. La sosta per le Nazionali permetterà probabilmente ad Antonio Conte di recuperare almeno un pedina fondamentale. Ieri a Castel Volturno si è tenuta una doppia seduta di allenamento terminata con un’amichevole. Il test contro l’Avellino è terminato . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: novit - sull

Novità sull’indagine che riguarda l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti che chiese e ottenne per due volte l’archiviazione per Andrea Sempio. #Garlasco - X Vai su X

Tutte le novità sull'indennità commercianti 2025: informazioni sui requisiti e sulla modalità di richiesta del contributo. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. Vai su Facebook

Infortunio Buongiorno, c'è lesione: quali partite salta e tempi di recupero - Il difensore, uscito a 10 minuti dalla fine nell'ultima partita contro il Pisa, ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra e oggi ha svolto ... Riporta tuttosport.com

Infortunio Buongiorno, aggiornati i tempi di recupero! CdM anticipa la data del rientro da titolare - Oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli, a cominciare dal difensore ... Come scrive msn.com