Novak Djokovic sognava di centrare il grande risultato, ovvero vincere il Masters 1000 di Shanghai (Cina) ma, proprio sul più bello, il serbo si è fermato. A causa anche di una condizione fisica non più ottimale il fuoriclasse serbo si è dovuto inchinare al “carneade” monegasco Valentin Vacherot numero 204 al mondo. Un 6-3 6-4 che in pochi potevano aspettarsi all’inizio dell’incontro, con il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam che si è quindi arreso a Vacherot che, di conseguenza, andrà a giocarsi la finale del Masters 1000 cinese contro suo cugino Arthur Rinderknech. Al termine dell’incontro Novak Djokovic ha parlato nel corso della conferenza stampa di rito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Novak Djokovic risponde stizzito ad un giornalista in conferenza stampa a Shanghai