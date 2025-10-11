Le Terme di Caracalla, situate nel cuore di Roma, portano con sè numerose storie e aneddoti della Roma Imperiale, legati ai vizi e alla dolce vita del popolo che conquistò il mondo; oggi sono adibite ad ospitare spettacoli e concerti durante le notti d’estate, offrendo un’ atmosfera mozzafiato. Spesso però il loro fascino viene sottovalutato dai romani abituati a passarvi davanti quotidianamente e dai turisti occupati a visitare i monumenti più famosi durante le loro vacanze capitoline. L’iniziativa “Notturno Imperiale-Storia, luci e mistero alle Terme di Caracalla” ha proprio la finalità di far conoscere sotto un’altra prospettiva uno dei luoghi più affascinanti della città. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Notturno Imperiale: alla scoperta delle Terme di Caracalla