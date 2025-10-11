Notte di fuoco nel Salento | tre autovetture distrutte dalle fiamme Una era stata rubata

Lecceprima.it | 11 ott 2025

PARABITAMATINO - Una notte di lavoro intenso è stata quella appena trascorsa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, impegnati in una serie di interventi per roghi di autovetture.Il primo allarme è scattato all’1.50 a Parabita, in via provinciale Matino, all’interno del piazzale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

