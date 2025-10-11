Notte di fuoco nel Salento | tre autovetture distrutte dalle fiamme Una era stata rubata

PARABITAMATINO - Una notte di lavoro intenso è stata quella appena trascorsa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, impegnati in una serie di interventi per roghi di autovetture.Il primo allarme è scattato all’1.50 a Parabita, in via provinciale Matino, all’interno del piazzale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: notte - fuoco

In fiamme un deposito in via Bengasi: vigili del fuoco al lavoro nella notte

Notte di paura, a fuoco due auto parcheggiate in un condominio

Terribile incendio, catamarano va a fuoco nella notte. Tanta paura

LATINA. Due mezzi sono andati a fuoco nella notte in via Isonzo. Vai su Facebook

#Roma, dopo una notte di lavoro è sotto controllo l'#incendio nella Pineta di Castel Fusano. Sul posto sta operando una squadra col supporto di due autobotti per garantire rifornimento idrico alle lance antincendio [#2ottobre 9:00] - X Vai su X

Notte di fuoco tra Parabita e Matino: tre auto distrutte dalle fiamme, una danneggiata - Notte di lavoro per i vigili del fuoco e per i carabinieri nel basso salento per una serie di interventi tra Parabita e Matino. Si legge su trnews.it

Tre incendi d'auto nella notte nel basso Salento - Nelle ultime ore, i Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenuti con più squadre per domare diversi incendi di autovetture. msn.com scrive