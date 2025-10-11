Notre-Dame trovata lettera anonima | Faranno una strage
“Faranno una strage, non aprite la cattedrale “. Una lettera anonima, che annunciava un attacco con coltello pianificato per il fine settimana, è stata trovata nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Lo riporta Le Parisien. La lettera è stata trovata ieri pomeriggio dal sacrestano, vicino alle candele installate nell’edificio. All’interno, un messaggio scritto al computer: “Non aprite la cattedrale l’11 e il 12 ottobre”, si legge. “Ci saranno visitatori stranieri che, con l’aiuto di altri visitatori, hanno già nascosto coltelli nella cattedrale negli ultimi giorni. Faranno una strage. Per favore, non aprite la cattedrale”, viene ancora riportato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: notre - dame
La statua di San Tommaso torna sulla guglia di Notre-Dame de Paris
Notre Dame de Paris arriva al Palarescifina: ecco le date
Da Borgo Valsugana a Notre-Dame: Alfredo Dall’Oglio diventa Beato
Notre Dame de Paris Non è nostalgia. ?Non è moda. È un’opera potente che continua a parlare a chi ha orecchie e cuore. #ndpitalia #roadto25anniversary - facebook.com Vai su Facebook
Notre-Dame, trovata lettera anonima: “Faranno una strage” - Una lettera anonima, che annunciava un attacco con coltello pianificato per il fine settimana, è stata trovata ... Segnala msn.com