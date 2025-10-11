Norvegia sempre più vicina alla qualificazione diretta! Schiantato l’Israele per 5-0 con Haaland in versione… Dovbyk | cosa è successo e cosa cambia per l’Italia

Norvegia sempre più vicina alla qualificazione diretta: tutti gli aggiornamenti sulla sfida vinta dall’Israele. Un messaggio forte e chiaro, una goleada che complica terribilmente i piani dell’Italia. La Norvegia ha travolto Israele con un sonoro 5-0, consolidando la propria posizione nel girone di qualificazione ai prossimi Europei e rendendo sempre più difficile il cammino degli Azzurri verso un posto diretto. La partita, disputata a Oslo, è stata un monologo della squadra di casa, guidata dal commissario tecnico Ståle Solbakken. Protagonista assoluto della serata è stato, neanche a dirlo, Erling Haaland: l’attaccante del Manchester City ha messo a segno una tripletta che ha spento fin da subito le speranze di Israele. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

