Norvegia-Israele tifoso fa invasione con la maglia Free Gaza | è un italiano ecco chi è

Invasione di campo all'Ullevaal Stadion a Oslo nelle prime battute di Norvegia-Israele, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026: il soggetto autore del gesto aveva indosso una maglia con scritto "Free Gaza". La scritta "Free Gaza" era impressa su una maglia azzurra. L'autore dell'invasione è entrato sul rettangolo di gioco scavalcando i cartelloni pubblicitari, per poi togliersi il giubbotto e correre lungo il terreno di gioco mostrando così il proprio messaggio. Si trattere di Mario Ferri detto "Il falco", lo stesso che fece inassione pro Ucraina in Qatar. Ed era lui che scappava dalla polizia sulla spiaggia durante il Covid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

