Norvegia-Israele tifoso fa invasione con la maglia Free Gaza | è un italiano ecco chi è

Ilgiornale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Invasione di campo all'Ullevaal Stadion a Oslo nelle prime battute di Norvegia-Israele, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026: il soggetto autore del gesto aveva indosso una maglia con scritto "Free Gaza". La scritta "Free Gaza" era impressa su una maglia azzurra. L'autore dell'invasione è entrato sul rettangolo di gioco scavalcando i cartelloni pubblicitari, per poi togliersi il giubbotto e correre lungo il terreno di gioco mostrando così il proprio messaggio. Si trattere di Mario Ferri detto "Il falco", lo stesso che fece inassione pro Ucraina in Qatar. Ed era lui che scappava dalla polizia sulla spiaggia durante il Covid. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

norvegia israele tifoso fa invasione con la maglia free gaza 232 un italiano ecco chi 232

© Ilgiornale.it - Norvegia-Israele, tifoso fa invasione con la maglia "Free Gaza": è un italiano, ecco chi è

In questa notizia si parla di: norvegia - israele

Norvegia-Israele (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Fondo sovrano Norvegia farà ulteriori disinvestimenti in Israele

La Norvegia donerà a Gaza l’incasso della partita con Israele e gli israeliani la prendono male

norvegia israele tifoso faNorvegia-Israele: un tifoso fa invasione e mostra la maglia "Free Gaza" - L'episodio all'Ullevaal Stadion di Oslo si è verificato nelle prime battute della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ... Si legge su corrieredellosport.it

norvegia israele tifoso faLa Norvegia non fa sconti: 5-0 contro Israele, Italia verso i playoff - All'Italia serviva uno scivolone della Norvegia di Haaland per sperare di agguantare il primo posto nel girone ed evitare cosi i playoff. Lo riporta fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Norvegia Israele Tifoso Fa