Norvegia-Israele | tensioni politiche una granata contro la casa dell’ambasciatore norvegese a Tel Aviv

Norvegia-Israele: tensioni politiche, diplomatiche, una granata contro la casa dell’ambasciatore norvegese a Tel Aviv Norvegia-Israele è molto più di una partita di calcio ( accadde anche all’andata ). L’Italia calcistica è interessata al risultato della partita (ci basterebbe anche un pari per sperare in un ipotetico sorpasso), in Spagna – e non solo – ci si concentra di più sull’aspetto extracalcistico. La Norvegia ha preso una netta posizione contro Israele (a livello politico e sportivo): li voleva fuori dal Mondiale (al pari della Russia) e la presidentessa della Federcalcio norvegese (Lise Klaveness) ha ufficialmente annunciato che l’incasso della serata sarà devoluto a Medici Senza Frontiere per quel che sta facendo nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

