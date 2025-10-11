Norvegia-Israele | tensioni politiche una granata contro la casa dell’ambasciatore norvegese a Tel Aviv
Norvegia-Israele: tensioni politiche, diplomatiche, una granata contro la casa dell’ambasciatore norvegese a Tel Aviv Norvegia-Israele è molto più di una partita di calcio ( accadde anche all’andata ). L’Italia calcistica è interessata al risultato della partita (ci basterebbe anche un pari per sperare in un ipotetico sorpasso), in Spagna – e non solo – ci si concentra di più sull’aspetto extracalcistico. La Norvegia ha preso una netta posizione contro Israele (a livello politico e sportivo): li voleva fuori dal Mondiale (al pari della Russia) e la presidentessa della Federcalcio norvegese (Lise Klaveness) ha ufficialmente annunciato che l’incasso della serata sarà devoluto a Medici Senza Frontiere per quel che sta facendo nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: norvegia - israele
Norvegia-Israele (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Fondo sovrano Norvegia farà ulteriori disinvestimenti in Israele
La Norvegia donerà a Gaza l’incasso della partita con Israele e gli israeliani la prendono male
Si gioca stasera alle 18. El Paìs ricostruisce il clima di tensione. La Norvegia li vuole fuori dalle competizioni come la Russia. Israele: “Hanno scelto di premiare gli assassini di Hamas” - facebook.com Vai su Facebook
Oslo blindata per il match con Israele. La Norvegia voleva l’esclusione. Il ct Shimon: “Pensiamo agli ostaggi” - X Vai su X
Norvegia-Israele ad alta tensione dentro e fuori dal campo: capienza ridotta e stadio blindato - Inizia così il comunicato della federcalcio norvegese a proposito di "importanti informazioni sul match". msn.com scrive
Pronostico Norvegia-Israele 11 Ottobre: Haaland continua a imperversare - Israele, sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali in programma sabato 11 ottobre 2025 alle 18:00 a Oslo: chi avrà la meglio t ... Da bottadiculo.it