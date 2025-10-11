Norvegia-Israele streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026

Sabato 11 ottobre, alle ore 18, all’ “Ullevaal Stadion” di Oslo, si disputerà il match Norvegia-Israele, valido per la 7.a giornata del Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Norvegia è prima con 15 punti con cinque vittorie in altrettante partite ed è reduce dal roboante 11-1 inflitto alla Moldavia. Israele, invece, è terzo . Potrebbe interessarti:. A casa tutti bene, streaming gratis Netflix e diretta tv Amazon Prime o Sky? Dove vedere serie tv. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: norvegia - israele

