Norvegia-Israele 5-0 per l’Italia playoff quasi certi | Haaland sbaglia due volte un rigore

Lapresse.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I miracoli non sempre avvengono: la Norvegia batte nettamente Israele per 5-0 e i poteca la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 a scapito dell’Italia. Gli azzurri di Gattuso, a questo punto, pur vincendo tutte le prossime gare sarebbero costretti a passare dai playoff per tornare a giocare una Coppa del Mondo. All’Italia non basterà vincere anche lo scontro diretto finale contro la Norvegia, a Milano, troppo ampio il vantaggio degli scandinavi nella differenza reti per operare il sorpasso. Ad Oslo, in un clima difficile per le proteste Pro Pal, la Norvegia ha domato la resistenza di Israele in meno di mezzora. 🔗 Leggi su Lapresse.it

norvegia israele 5 0 per l8217italia playoff quasi certi haaland sbaglia due volte un rigore

© Lapresse.it - Norvegia-Israele 5-0, per l’Italia playoff quasi certi: Haaland sbaglia due volte un rigore

In questa notizia si parla di: norvegia - israele

Norvegia-Israele (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Fondo sovrano Norvegia farà ulteriori disinvestimenti in Israele

La Norvegia donerà a Gaza l’incasso della partita con Israele e gli israeliani la prendono male

norvegia israele 5 0Norvegia-Israele 5-0, per l’Italia playoff quasi certi: Haaland sbaglia due rigori - 0 e ipoteca la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 a scapito dell'Italia. Da lapresse.it

norvegia israele 5 0Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia - Chi si aspettava un inciampo della Norvegia contro Israele è rimasto deluso. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Norvegia Israele 5 0