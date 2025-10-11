Norvegia-Israele 5-0 per l’Italia playoff quasi certi | Haaland sbaglia due volte un rigore
I miracoli non sempre avvengono: la Norvegia batte nettamente Israele per 5-0 e i poteca la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 a scapito dell’Italia. Gli azzurri di Gattuso, a questo punto, pur vincendo tutte le prossime gare sarebbero costretti a passare dai playoff per tornare a giocare una Coppa del Mondo. All’Italia non basterà vincere anche lo scontro diretto finale contro la Norvegia, a Milano, troppo ampio il vantaggio degli scandinavi nella differenza reti per operare il sorpasso. Ad Oslo, in un clima difficile per le proteste Pro Pal, la Norvegia ha domato la resistenza di Israele in meno di mezzora. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La Norvegia vola a punteggio pieno nel gruppo I dopo aver battuto 5-0 Israele. Decisivo l’attaccante del City Erling Haaland che, nonostante il rigore iniziale sbagliato, trascina la sua nazionale con una tripletta. - X Vai su X
La Norvegia sta battendo Israele 3-0 e non è ancora finito il primo tempo. Due autogol. La Nazionale di Gattuso si concentri sulla propria partita. - facebook.com Vai su Facebook
