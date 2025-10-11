Norvegia a valanga sull’Israele finisce 5-0 | qualificazione diretta sempre più complicata per l’Italia
Norvegia schiacciante: 5-0 a Israele, Italia sempre più lontana dalla qualificazione diretta. I dettagli La corsa verso i prossimi Europei si fa sempre più intricata per la Nazionale italiana. La Norvegia, guidata dal commissario tecnico Ståle Solbakken (ex centrocampista e oggi allenatore noto per il suo pragmatismo tattico), ha infatti travolto Israele con un netto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: norvegia - valanga
Calcio: qualificazioni Mondiali, Norvegia a valanga sulla Moldavia 11-1
Mondiali 2026: Norvegia a valanga sulla Moldova: 11-1. Durissima ora per l’Italia. Gol di Dzeko nella Bosnia
In viaggio verso Ny-Alesund, isole Svalbard, Norvegia. In anteprima il reportage di PresaDiretta nella Base di Ricerca Internazionale di Studi Polari, al seguito di ricercatori del Cnr. Gli scienziati di tutto il mondo qui in Artico studiano lo scioglimento del permafr - facebook.com Vai su Facebook
Sopravvivere sotto una valanga grazie a dispositivo indossabile. Test di Eurac Research sul prodotto di un'azienda norvegese #ANSA - X Vai su X
Norvegia a valanga sull’Israele, finisce 5-0: qualificazione diretta sempre più complicata per l’Italia - I dettagli La corsa verso i prossimi Europei si fa sempre più intricata per la Nazionale italiana. Riporta calcionews24.com