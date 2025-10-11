Norvegia a valanga sull’Israele finisce 5-0 | qualificazione diretta sempre più complicata per l’Italia

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Norvegia schiacciante: 5-0 a Israele, Italia sempre più lontana dalla qualificazione diretta. I dettagli La corsa verso i prossimi Europei si fa sempre più intricata per la Nazionale italiana. La Norvegia, guidata dal commissario tecnico Ståle Solbakken (ex centrocampista e oggi allenatore noto per il suo pragmatismo tattico), ha infatti travolto Israele con un netto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

norvegia a valanga sull8217israele finisce 5 0 qualificazione diretta sempre pi249 complicata per l8217italia

© Calcionews24.com - Norvegia a valanga sull’Israele, finisce 5-0: qualificazione diretta sempre più complicata per l’Italia

In questa notizia si parla di: norvegia - valanga

Calcio: qualificazioni Mondiali, Norvegia a valanga sulla Moldavia 11-1

Mondiali 2026: Norvegia a valanga sulla Moldova: 11-1. Durissima ora per l’Italia. Gol di Dzeko nella Bosnia

norvegia valanga sull8217israele finisceNorvegia a valanga sull’Israele, finisce 5-0: qualificazione diretta sempre più complicata per l’Italia - I dettagli La corsa verso i prossimi Europei si fa sempre più intricata per la Nazionale italiana. Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Norvegia Valanga Sull8217israele Finisce