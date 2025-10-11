Norton-Cuffy incanta | il Genoa lo valuta 10 milioni Juve in pressing

Il nome di Brooke Norton-Cuffy sta attirando l’attenzione dei grandi club. Il Genoa lo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Norton-Cuffy incanta: il Genoa lo valuta 10 milioni, Juve in pressing

In questa notizia si parla di: norton - cuffy

Genoa-Juventus 0-1, pagelle: Norton-Cuffy pendolino, Vasquez muro

Norton-Cuffy: «I genovesi si sono affezionati a me perché sono inglese, la storia della città è legata al mio Paese»

Norton-Cuffy Juve, i bianconeri stanno monitorando con attenzione il terzino del Genoa: c’è anche un altro club di Serie A interessato. Le ultimissime

LA GUFATA Se stecca Haaland l'Italia può fare festa ? Mai così Hojlund? Frattesi e l'Inter Rinnovo in sospeso Juve, blitz per Molina E in estate Norton-Cuffy? La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 11 ottobre #Corrieredellosport - X Vai su X

Norton-Cuffy, la Juve sulla freccia del Genoa: ideale per Tudor, lo manda Iling e lo porta Ottolini Scout bianconeri lo hanno osservato già a Marassi, potrebbe rappresentare una soluzione per la fascia destra: cifre e concorrenza Nicolò Schira per Tuttosport Ch Vai su Facebook

Norton-Cuffy incanta: il Genoa lo valuta 10 milioni, Juve in pressing - Cuffy incanta: il Genoa lo valuta 10 milioni, Juve in pressing Il nome di Brooke Norton- Scrive forzazzurri.net

Non solo il Napoli, su Norton-Cuffy anche altre big: la Juve ha già contattato l'agente - Cuffy, 21enne che il Genoa ha prelevato dall'Arsenal per un milione più due di bonus e percentuale sulla futura plusvalenza. Segnala tuttonapoli.net