Ricordate Francesca Ghio, consigliera comunale Avs a Genova che prima commosse l’Italia denunciando uno stupro subito a 12 anni e poi spiazzò negativamente l’Italia rispondendo male alla telefonata di solidarietà di Giorgia Meloni? In queste ore è tornata alla ribalta delle cronache: ha annunciato infatti di avere preparato oltre mille querele (cifra record nella storia giudiziaria italiana ) contro gli utenti di una pagina social di Fratelli d’Italia che hanato il suo intervento in consiglio comunale su Norma Cossetto. All’ordine del giorno la richiesta del centrodestra di ripristinare una targa per la giovane stuprata, uccisa e infoibata a 23 anni dai partigiani titini, Una targa che era stata divelta da un collettivo “antifascista”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Norma Cossetto una fascista”: ira social sulla consigliera Avs Francesca Ghio. E lei presenta mille querele

Lo stupro non ha colore politico. Inquietano le parole di una consigliera di Avs a Genova che, tra deliri di superiorità morale, ha sminuito le torture e le violenze subite da Norma Cossetto, cercando di cancellarne il ricordo. L’ipocrisia ideologica è una violenza - facebook.com Vai su Facebook

Presenti per Norma Cossetto, giovane donna simbolo di coraggio, dignità e amore per la propria terra. Il suo esempio ci invita a difendere sempre la libertà e a dire no a ogni totalitarismo. #NormaCossetto #Libertà - X Vai su X

