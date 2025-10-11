Nord Corea Kim Jong Un alla parata militare svela un nuovo missile a lungo raggio

(LaPresse) Nel corso di una imponente parata militare a cui hanno partecipato leader stranieri, il nordcoreano Kim Jong Un ha presentato le armi più potenti del suo esercito, provvisto anche di armi nucleari, tra cui un nuovo missile balistico intercontinentale che potrebbe prepararsi a testare nelle prossime settimane. La parata ha preso il via ieri sera sotto la pioggia nella piazza principale di Pyongyang in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori. I media statali nordcoreani hanno riferito che alla parata è stato mostrato un nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm) ancora da testare, chiamato Hwasong-20, descritto come “il più potente sistema d’arma nucleare strategico” del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nord Corea, Kim Jong Un alla parata militare svela un nuovo missile a lungo raggio

In questa notizia si parla di: nord - corea

Corea Nord, 'il Sud ha sparato colpi di avvertimento a confine'

Farage al Congresso Usa, 'Regno Unito come la Corea del Nord'

Festa a Pyongyang per i 77 anni dalla fondazione della Corea del Nord

Corea #Nord, #Kim sollecita l'obbedienza verso la leadership - facebook.com Vai su Facebook

Seul, 'Corea Nord vicina a missile nucleare per colpire gli Usa' - X Vai su X

Nord Corea, Kim Jong Un alla parata militare svela un nuovo missile a lungo raggio - (LaPresse) Nel corso di una imponente parata militare a cui hanno partecipato leader stranieri, il nordcoreano Kim Jong Un ha presentato le armi ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Nord Corea, Kim celebra gli 80 anni del Partito dei Lavoratori e svela nuovi missili - La Corea del Nord ha celebrato l' 80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori di Corea con una grande parata militare nella capitale Pyongyang, evento che ha attirato l'attenzione glo ... Segnala it.blastingnews.com