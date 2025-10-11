Non volevo rispondere pensavo fosse una truffa | 65enne decide di non ignorare la chiamata da un numero sconosciuto e scopre di aver vinto 1 milione di dollari alla lotteria
Una telefonata da un numero sconosciuto come tante se ne ricevono, un’esitazione che poteva costare cara e una ruota che gira nel verso giusto. È la storia a lieto fine di Valerie Williams, una donna di 65 anni di Westland, in Michigan, che si è portata a casa un premio da 1 milione di dollari dalla lotteria del suo Stato, dopo aver quasi perso l’occasione della vita. Tutto è iniziato in modo quasi casuale. La signora Williams aveva acquistato alcuni biglietti della lotteria “Electric Family” e, dopo aver scoperto che non erano vincenti, li ha scansionati sull’app ufficiale della Michigan Lottery. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
