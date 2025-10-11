Non solo Allegri | Leao ha litigato con un suo compagno | Rischia di finire fuori rosa
Non solo Allegri: Leao ha litigato con un suo compagno Rischia di finire fuori rosa"> Il giocatore portoghese di proprietà del Milan è appena rientrato dopo un lungo stop ma rischia di esser messo fuori rosa. Il Milan si trova al centro di un nuovo caso interno dopo il litigio tra Rafael Leao e un compagno di squadra. Secondo le prime ricostruzioni, la tensione sarebbe esplosa durante una sessione di allenamento, generando un acceso confronto tra i due. La società monitora la situazione con attenzione. Il portoghese, già sotto osservazione dopo le critiche di Allegri, rischia ora conseguenze più serie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: allegri - leao
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Milan, l’ultima occasione per Leao? Con Allegri è al centro, ma …
Braglia: “Mi fido di Allegri e Tare. Vlahovic-Milan? Ci credo poco. Leao …”
“Leao rischia di autoescludersi, Allegri ha tutto da guadagnare. Milan da Scudetto” - facebook.com Vai su Facebook
Capello: "Leao si perde. Speriamo che Allegri riesca a svegliarlo e non ferirlo" - X Vai su X
Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - Dopo la prestazione deludente del portoghese contro la Juventus, c'è stato un confronto piuttosto vivace nello spogliatoio dello S ... Come scrive sport.sky.it
Allegri non può nulla, è tutto deciso: arriva la sentenza su Leao - Proseguono i rumors riguardo l'attaccante portoghese Rafa Leao ed ormai la situazione è davvero chiarita definitivamente. Scrive spaziomilan.it