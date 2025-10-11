Non solo Allegri: Leao ha litigato con un suo compagno Rischia di finire fuori rosa"> Il giocatore portoghese di proprietà del Milan è appena rientrato dopo un lungo stop ma rischia di esser messo fuori rosa. Il Milan si trova al centro di un nuovo caso interno dopo il litigio tra Rafael Leao e un compagno di squadra. Secondo le prime ricostruzioni, la tensione sarebbe esplosa durante una sessione di allenamento, generando un acceso confronto tra i due. La società monitora la situazione con attenzione. Il portoghese, già sotto osservazione dopo le critiche di Allegri, rischia ora conseguenze più serie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Non solo Allegri: Leao ha litigato con un suo compagno | Rischia di finire fuori rosa