Non serve vivere a Milano per lavorarci | 5 città a mezz’ora di distanza che costano la metà

Gli affitti cresciuti del 40% in 5 anni spingono lavoratori e famiglie a cercare casa nei comuni dell’hinterland, ben collegati e più economici. Ecco alcune soluzioni suggerite dai trasporti e dal mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non serve vivere a Milano per lavorarci: 5 città a mezz’ora di distanza che costano la metà

Cinisello Balsamo, vivere praticamente a Milano con costi e dimensioni più umane - A soli 10 chilometri dal centro, la città offre la metropolitana rossa, parchi urbani e prezzi abitativi ridotti del 40%, mantenendo servizi di qualità per le famiglie ... Riporta ilgiorno.it

Vivere a Legnano: mezz'ora da Milano e case che costano la metà - A 25 chilometri da Milano, la città offre collegamenti rapidi, prezzi dimezzati e una qualità della vita superiore per famiglie e professionisti ... Si legge su ilgiorno.it