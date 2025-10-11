Non può parcheggiare nello stallo blu occupato abusivamente chiama i vigili urbani e ottiene il parcheggio

Messinatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi si è superato ogni limite pensabile: è stato impedito a un cittadino di parcheggiare in uno stallo Blu in pieno centro città perché "un ristorante stava posizionando dei tavolini e sedie per il pranzo". Grazie al cittadino che ha prontamente telefonato, permettendoci di ripristinare subito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parcheggiare - stallo

Cerca Video su questo argomento: Pu242 Parcheggiare Stallo Blu