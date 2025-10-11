Non mi sono mai fatto inchiappettare Passerei una notte di se**o sfrenato con Stefano De Martino | avrà senz’altro il gluteo marmoreo | le confessioni di Cecchi Paone

Ospite venerdì della trasmissione “La Zanzara” su Radio24, Alessandro Cecchi Paon e ha risposto a raffica alle domande di Giuseppe Cruciani, regalando una serie di dichiarazioni diventate subito virali sui social. Il momento più spiazzante è arrivato quando il giornalista ha confessato la “verginità del suo posteriore”. “N on mi sono mai fatto inchiappettare, mai provato il piacere del deretano nemmeno col dito”, ha dichiarato. “Non è una mia zona erogena, non provo piacere in quella zona “. Ha poi aggiunto, con pragmatismo: “E comunque non c’è niente di male a provarlo, altrimenti noi attivi come faremmo?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

