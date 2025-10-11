Non c' è tempo per arrivare in ospedale | bimba nasce in giardino

Bresciatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte la vita decide il suo momento senza attendere permessi o protocolli. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, in un quartiere tranquillo della zona ovest di Brescia, dove un parto annunciato ha accelerato improvvisamente i tempi, trasformando un giardino di casa in una sala parto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

