Non ce l' ha fatta Giandonato Bava | il cicloamatore di Avigliana è morto quattro giorni dopo l' incidente a San Gillio

Non ce l'ha fatta Giandonato Bava, 80enne cicloamatore di Avigliana noto per le sue imprese in giro per l'Europa che aveva avuto un incidente mentre si allenava a San Gillio lo scorso lunedì 6 ottobre 2025. Il suo cuore ha smesso di battere nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10, all'ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

