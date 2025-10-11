La rassegna Acqua - il progetto di Ater Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - porta oggi alle 20.45 al Teatro Comunale di Russi ’Nomadic. Canto per la biodiversità’, uno spettacolo di Telmo Pievani e Gianni Maroccolo (ex Litfiba, Cccp e Csi), che esplora le rotte migratorie – umane e animali – con empatia e profondità, ponendoci di fronte alla realtà che tutti i popoli della Terra hanno una radice comune. Sul palco un ensemble d’eccezione, capace di intrecciare parole, musica e immagini in un racconto corale che attraversa confini geografici e interiori. Un invito a riconoscere e celebrare la diversità come la nostra più grande ricchezza e fonte di resilienza, superando le barriere mentali e fisiche che abbiamo eretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Nomadic’, viaggio nella biodiversità