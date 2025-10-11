' Noi moderati' lavora a una sua lista per le Regionali | ci sono anche i civici per Lobuono

La ‘quarta gamba’ del centrodestra è pronta a scendere in campo alle elezioni regionali in Puglia del 23 e 24 novembre con una propria lista a sostegno di Luigi Lobuono. Per ora, ‘Noi moderati’, il partito liberale, riformista ed europeista di Maurizio Lupi, guidato in provincia di Foggia dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Agevolazioni fiscali per le donne che rientrano nel mercato del lavoro dopo la nascita del primo figlio e azzeramento dell’Irpef per i giovani tra i 18 e i 30 anni che iniziano a lavorare, per i primi cinque anni. Sono queste le due proposte che Noi Moderati prese Vai su Facebook

