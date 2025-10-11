noi in balia dei legali ignoranti come le capre botta e risposta tra la famiglia sempio e lovati

Sono stati resi noti alcuni stralci dell'incontro tra il padre di Andrea Sempio e gli investigatori lo scorso 26 settembre a seguito della perquisizione effettuata nell'abitazione di Garlasco. Gli inquirenti hanno posto a Giuseppe Sempio le domande volte a capire meglio il contenuto dei foglietti rinvenuti nell'abitazione a maggio, che sono finiti all'interno del fascicolo aperto a Brescia, che vede indagato l'ex pm Mario Venditti ma che si sta ampliando. In merito alla cifra " 20. 30. euro " Sempio ha dichiarato che " dovrebbe essere una previsione di spesa che avevamo fatto noi in casa, su quanto avremmo dovuto pagare agli avvocati alla fine della faccenda ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

