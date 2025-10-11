Nobel per la pace quelli che tifavano Maduro a sinistra non hanno più parole

L'assegnazione del Premio Nobel perla Pace 2024 a María Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, ha scosso il panorama politico italiano, mettendo in luce le contraddizioni di una sinistra che, per anni, ha mantenuto un'ambigua vicinanza al regime chavista-madurista. La reazione- o meglio, i silenzi - di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra sono emblematici di un disagio che affonda le radici in una lunga storia di ambivalenza ideologica. Dal Pd, sono giunte pochissime dichiarazioni ufficiali, contabili sulle dita di una mano. Di certo è arrivato in modo assordante il silenzio di Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

