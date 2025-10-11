Nobel per la pace la regola che blocca Trump non fu applicata a Obama

Previsione rispettata. Non per quanto riguarda il vincitore: pochi si aspettavano che il Nobel per la Pace andasse a María Corina Machado. Sul fatto che Donald Trump non sarebbe stato insignito, però, era facile scommettere. Piuttosto che darlo a lui, a Oslo hanno premiato una venezuelana di destra. Questione di tradizione e di ipocrisia. Tantissima, quest'ultima. Gronda dalle parole del segretario della commissione che assegna il premio, il sociologo norvegese Kristian Berg Harpviken. Repubblica lo ha intervistato, il colloquio è apparso nell'edizione di ieri. Harpviken, che ovviamente sa tutto, non può dire se il presidente statunitense abbia vinto o no (il risultato è stato reso noto ieri mattina).

