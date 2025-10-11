Nobel per la Pace a María Corina Machado Azione | Il coraggio del Venezuela che non si arrende

Il conferimento del Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado è molto più di un riconoscimento individuale: è un tributo a un'intera società che, pacificamente e con straordinaria dignità, continua a opporsi a una dittatura autoritaria e violenta.La testimonianza diretta di Alessandro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

nobel pace mar237a corinaMaría Corina Machado riceve il premio Nobel per la Pace 2025 - La leader dell'opposizione in Venezuela è stata scelta dal Comitato norvegese nonostante Trump ci credesse per davvero ... wired.it scrive

nobel pace mar237a corinaMaría Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. Scrive tg24.sky.it

