Nobel in faccia alle sinistre | Fratoianni e Bonelli non trovano pace dopo il premio alla Machado muti Elly e M5s
Speravano di esultare per il mancato premio Nobel per la pace a Donald Trump, ma anche stavolta i sinistri restano spiazzati e finiscono per masticare amaro. Non potevano immaginare che il prestigioso riconoscimento venisse assegnato a un’esponente anticomunista che combatte in prima fila per i diritti e per la democrazia come Maria Corina Machado. La leader dell’opposizione venezuelana, che per anni ha osteggiato prima Chavez poi Maduro, ha scagliato metaforicamente il Nobel in faccia ai sinistri di tutto il mondo dedicando il premio proprio al presidente Trump. L’Internazionale di sinistra non trova pace: per il Nobel anticomunista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Buongiorno. Il Comitato norvegese per il Nobel per la Pace non se l’è sentita di assegnare il premio a Trump, grande amico e complice del criminale Netanyahu responsabile del genocidio dei palestinesi, però non gli è mancata la faccia di assegnarlo a María - facebook.com Vai su Facebook
Mi attendo che in giornata Trump faccia riferimento al fatto che domani verrà comunicato il Nobel per la pace. Gaza peace deal reached, hostages to be freed - X Vai su X
Il Nobel per la pace a Machado spacca la sinistra. Fratoianni e Bonelli: "Scelta che risponde all'egemonia della destra" - I leader di Avs all'unisono: "Chi chiede l'intervento militare degli Usa nel suo Paese c'entra poco con la pace". Si legge su today.it
Fratoianni: “Questo non è un piano di pace, ma se serve a fermare genocidio è positivo” - Il leader di Sinistra Italiana commenta l'accordo su Gaza: "Ora costruire lo stato palestinese e porre fine all'occupazione illegale" ... Scrive ilfattoquotidiano.it