Nobel in faccia alle sinistre | Fratoianni e Bonelli non trovano pace dopo il premio alla Machado muti Elly e M5s

Speravano di esultare per il mancato premio Nobel per la pace a Donald Trump, ma anche stavolta i sinistri restano spiazzati e finiscono per masticare amaro. Non potevano immaginare che il prestigioso riconoscimento venisse assegnato a un'esponente anticomunista che combatte in prima fila per i diritti e per la democrazia come Maria Corina Machado. La leader dell'opposizione venezuelana, che per anni ha osteggiato prima Chavez poi Maduro, ha scagliato metaforicamente il Nobel in faccia ai sinistri di tutto il mondo dedicando il premio proprio al presidente Trump. L'Internazionale di sinistra non trova pace: per il Nobel anticomunista.

