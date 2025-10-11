Nobel a Machado perché la sinistra non festeggia? Dai rapporti con l’ultra destra europea a quelli con Trump e Netanyahu
L’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, sta causando molte polemiche, mentre le manifestazioni di giubilo sono soprattutto della destra, anche la più reazionaria. Descritta da alcuni come una “ trumpiana “, i suoi detrattori la accusano di invocare l’uso della forza per ribaltare il governo venezuelano e di essere troppo vicina agli interessi della Casa Bianca. Ma anche all’ultra destra europea e a quella israeliana di Benjamin Netanyahu. Critiche sono ovviamente arrivate da membri del partito di Nicolas Maduro, al governo in Venezuela, che la accusano di “favorire l’instabilità politica e colludere con potenze straniere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
