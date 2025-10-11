Nobel 2025 Trump e la telefonata di Machado | Ha detto che lo meritavo
Donald Trump alla Casa Bianca ha parlato della vittoria del Nobel per la pace 2025 della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado. Machado ha dedicato la vittoria proprio a Trump, insieme al popolo del suo Paese, elogiando il presidente per il sostegno alla sua causa. “La persona che ha effettivamente ricevuto il Premio Nobel mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Lo accetto in tuo onore perché te lo sei davvero meritato ’”, ha detto. “Non ho detto: ‘Allora dallo a me’”, ha aggiunto, suscitando le risate dei suoi consiglieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riferito ai cronisti che la vincitrice del Premio Nobel per la pace 2025, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli ha telefonato e gli ha detto che avrebbe dovuto essere lui a vincere il rico
