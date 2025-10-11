No alla caccia di fringuelli | Un atto di coraggio

"Un atto coraggioso": Cabs, Enpa, Gaia Animali & Ambiente, Lac, Lav, Leal, Legambiente Franciacorta, Oipa, Pro Natura Lombardia e Wwf Lombardia definiscono così il no che il Comune ha detto alla caccia in deroga ai fringuelli e agli storni, due specie protette, finite nel mirino di abbattimenti giustificati solo dal “divertimento“ di pochi. "In una delle regioni più favorevoli alla caccia come la Lombardia, dove le deroghe alle normative venatorie sono diventate routine nonostante i pronunciamenti contrari di Tar e Consiglio di Stato – hanno detto gli ambientalisti – arriva una presa di posizione netta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

