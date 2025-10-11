No ai Mondiali in inverno E l' Uefa deve pretendere più posti per l' Europa

Sedici nazionali europee su 48 sono un controsenso. Mentre l'Italia lotta con la Norvegia di Haaland, il Brasile peggiore della storia è già qualificato. E intanto in Arabia Saudita nel 2034 non si potrà giocare in estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

