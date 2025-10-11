No ai Mondiali in inverno E l' Uefa deve pretendere più posti per l' Europa
Sedici nazionali europee su 48 sono un controsenso. Mentre l'Italia lotta con la Norvegia di Haaland, il Brasile peggiore della storia è già qualificato. E intanto in Arabia Saudita nel 2034 non si potrà giocare in estate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - inverno
? @giannidebiasi: "Ancora Mondiali d'inverno in futuro? Io sono per i Mondiali d'estate, forse perché l'associo a dei bei ricordi, l'ultimo d'inverno non mi ha fatto una grande impressione, forse anche perché lo vedevamo da casa..." - X Vai su X
?Vogliono i Mondiali d’inverno sempre! Infantino-Al Khelaifi, lo schiaffo dei soldi: "Certi tornei..." - facebook.com Vai su Facebook
No ai Mondiali in inverno. E l'Uefa deve pretendere più posti per l'Europa - Mentre l'Italia lotta con la Norvegia di Haaland, il Brasile peggiore della storia è già qualificato. Si legge su msn.com
L’ultima guerra di Infantino: Mondiale di calcio sempre in inverno - Il presidente della Fifa, dopo l'esperimento in Qatar nel 2022 e (forse) quello in Arabia Saudita nel 2034 vuole rivoluzionare il calendario del calcio spostando il Mondiale in inverno. Lo riporta panorama.it