Nike x Stüssy fanno squadra di nuovo | tornano i mitici stivali Baltoro in versione 2025

Ok, è ufficiale: streetwear nostalgia è tornata, e questa volta arriva con suola chunky e mood da montagna. Nike e Stüssy si riuniscono per una nuova collaborazione che debutta questo weekend, riportando in scena uno dei pezzi più iconici (e un po’ dimenticati) dell’archivio Nike: gli stivali Baltoro, lanciati per la prima volta nel 1990. Archivi, nostalgia e hype: Stüssy e Nike ci riportano nel 1990, ma con più drip. La capsule Fall 2025 è una combo perfetta tra outdoor e coolness urbana — pensata per chi alterna l’escursione in montagna alla playlist di Travis Scott. La collezione include quattro varianti colore (Black, Beige, British Tan e Safety Orange), tutte con dettagli che fanno gridare “vintage, ma make it fashion”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

