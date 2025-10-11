Niccoli la festa dei 100 anni Una mostra e tre concerti per il negozio nel cuore di Prato

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto è pronto per festeggiare i cento anni di attività nel cuore di Prato per la Casa Musicale Niccoli: per nove giorni, dal 14 al 22 ottobre, il famoso negozio di dischi che ovunque ci hanno invidiato, racconterà la sua storia con la mostra che sarà inaugurata martedì alle 17.30 in Palazzo Banci Buonamici e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 a ingresso libero. Dal primo negozio di via Cairoli, a quello storico di piazza delle Bigonge, alla nuova sede di via dei Tintori: foto storiche che ritraggono i tanti vip che hanno frequentato la casa musicale, cimeli, ricordi e tanto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

niccoli la festa dei 100 anni una mostra e tre concerti per il negozio nel cuore di prato

© Lanazione.it - Niccoli, la festa dei 100 anni. Una mostra e tre concerti per il negozio nel cuore di Prato

In questa notizia si parla di: niccoli - festa

niccoli festa 100 anniNiccoli, la festa dei 100 anni. Una mostra e tre concerti per il negozio nel cuore di Prato - Da martedì in Palazzo Buonamici foto storiche, ricordi e un viaggio nella storia della città. msn.com scrive

Niccoli compie 100 anni e festeggia. La mostra, tre concerti, mille ricordi - Prato, 24 settembre 2025 – Si contano sulle dita le attività commerciali in grado di festeggiare a Prato i cento anni di vita. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Niccoli Festa 100 Anni