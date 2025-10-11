Niccoli la festa dei 100 anni Una mostra e tre concerti per il negozio nel cuore di Prato
Tutto è pronto per festeggiare i cento anni di attività nel cuore di Prato per la Casa Musicale Niccoli: per nove giorni, dal 14 al 22 ottobre, il famoso negozio di dischi che ovunque ci hanno invidiato, racconterà la sua storia con la mostra che sarà inaugurata martedì alle 17.30 in Palazzo Banci Buonamici e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 a ingresso libero. Dal primo negozio di via Cairoli, a quello storico di piazza delle Bigonge, alla nuova sede di via dei Tintori: foto storiche che ritraggono i tanti vip che hanno frequentato la casa musicale, cimeli, ricordi e tanto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
