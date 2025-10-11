Neymar potrebbe giocare di nuovo con Messi e Suárez | l’Inter Miami tenta di riunirli Daily Mail
L’Inter Miami ha avuto l’opportunità di riunire Neymar con Lionel Messi e Luis Suárez — un tridente che ha entusiasmato intere generazioni e che resterà nella memoria. Neymar in Mls. Scrive il Daily Mail: “Il trio aveva formato un attacco temibile ed entusiasmante al Barcellona e, sebbene siano tutti nella fase finale della loro carriera, il club di Miami sta valutando l’idea di riportare insieme queste tre stelle per un’ultima avventura in Mls. Neymar è tornato al suo club di origine, il Santos, a gennaio con un contratto di sei mesi dopo la risoluzione del suo accordo con l’Al Hilal. Ha poi prolungato il contratto fino a dicembre e sarà quindi libero di trattare con altri club alla fine dell’anno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Neymar Juve (Gazzetta): davvero il brasiliano potrebbe arrivare in bianconero? La fattibilità e i possibili costi dell’affare
Otto anni dopo aver sconvolto il mondo del calcio con il clamoroso acquisto di Neymar, il Paris Saint-Germain potrebbe essere pronto a farlo di nuovo. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il club di Nasser Al-Khelaïfi starebbe preparando un’offerta m - facebook.com Vai su Facebook
Neymar, che guaio: nuovo stop, potrebbe saltare i prossimi due raduni con il Brasile - Tornato al Santos a inizio anno, la stella brasiliana ha alternato buone prestazioni a infortuni e momenti di frustrazione. tuttomercatoweb.com scrive
Neymar, Nico Paz, Atubolu, Ottolini ds della Juventus, Guirassy: i 5 rumors di mercato che vi siete persi oggi (8/10) - In casa Inter si ragiona sul possibile erede di Sommer: il nome più gettonato è quello di Noah Atubolu. Da eurosport.it