L’Inter Miami ha avuto l’opportunità di riunire Neymar con Lionel Messi e Luis Suárez — un tridente che ha entusiasmato intere generazioni e che resterà nella memoria. Neymar in Mls. Scrive il Daily Mail: “Il trio aveva formato un attacco temibile ed entusiasmante al Barcellona e, sebbene siano tutti nella fase finale della loro carriera, il club di Miami sta valutando l’idea di riportare insieme queste tre stelle per un’ultima avventura in Mls. Neymar è tornato al suo club di origine, il Santos, a gennaio con un contratto di sei mesi dopo la risoluzione del suo accordo con l’Al Hilal. Ha poi prolungato il contratto fino a dicembre e sarà quindi libero di trattare con altri club alla fine dell’anno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neymar potrebbe giocare di nuovo con Messi e Suárez: l’Inter Miami tenta di riunirli (Daily Mail)