Neymar clamorosa voce dall’Inghilterra! Dove potrebbe trasferirsi il brasiliano l’ipotesi è davvero suggestiva Rivelati tutti i dettagli
Neymar, spunta una clamorosa voce dall’Inghilterra sul brasiliano. Potrebbe trasferirsi lì, ipotesi suggestiva. Svelati tutti i dettagli. Un sogno che fa tremare il mondo del calciomercato e del calcio, una suggestione che profuma di leggenda. L’ Inter Miami starebbe pensando a un colpo a dir poco clamoroso: ricomporre la mitica “MSN”, affiancando Neymar ai suoi vecchi compagni e amici, Lionel Messi e Luis Suarez. A lanciare l’indiscrezione è il Daily Mail. La MSN di nuovo insieme: un sogno possibile. Dopo aver fatto sognare il mondo intero con la maglia del Barcellona, il tridente delle meraviglie potrebbe riunirsi per un ultimo, romantico ballo in Florida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Clamorosa indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport: prima di acquistare KDB, il Napoli avrebbe valutato seriamente di portare Neymar in Italia. Poi, dopo il tricolore, Conte ha deciso di proseguire il suo percorso senza stravolgere la squadra.
#Neymar al #Napoli? Il clamoroso retroscena di #calciomercato [Gazzetta dello Sport] https://calciomercato.com/liste/neymar-al-napoli-il-clamoroso-retroscena/blt450b92ad915cc858…