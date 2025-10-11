Netanyahu e una leadership alla prova della storia con quel punto di svolta atteso da molti decenni
Netanyahu è l'uomo politico più detestato del momento, almeno tra la brava gente di buona coscienza. Il primo ministro di Israele è bersagliato da accuse infamanti. Non ha vigilato. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.
Gaza, Idf approva piano Netanyahu per occupare Gaza City, dietrofront di Zamir: "Esercito seguirà direttive leadership politica"
Accogliamo con favore l'accordo sulla prima fase del piano di pace del Presidente Trump. Si tratta anche di una testimonianza della forte leadership del Primo Ministro Netanyahu. Speriamo che la liberazione degli ostaggi e il rafforzamento dell'assistenza um
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha pubblicato un messaggio su X per illustrare i recenti successi militari di Israele. «Metà della leadership Houthi in Yemen è stata eliminata, così come Yehia Sinwar a Gaza, Hasan Nasrallah in Libano, e il re
Netanyahu e una leadership alla prova della storia, con quel punto di svolta atteso da molti decenni - Una pace eterna è una chimera, ma un nuovo inizio, a partire dalla sconfitta dell'asse Teheran-