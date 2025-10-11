Netanyahu è l’uomo politico più detestato del momento, almeno tra la brava gente di buona coscienza. Il primo ministro di Israele è bersagliato da accuse infamanti. Non ha vigilato. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Netanyahu e una leadership alla prova della storia, con quel punto di svolta atteso da molti decenni