Nessuna verità | spiegazione del finale e significato del film di Ridley Scott

Uscito nel 2008, Nessuna verità ( Body of Lies ) è uno dei film più complessi e sottovalutati di Ridley Scott. Scritto da William Monahan — già sceneggiatore di The Departed — e tratto dal romanzo di David Ignatius, il film mette in scena un intrigo internazionale ambientato nel cuore della guerra al terrorismo, dove il confine tra verità e manipolazione diventa sempre più labile. Protagonisti due volti del cinema americano contemporaneo: Leonardo DiCaprio nel ruolo dell'agente della CIA Roger Ferris e Russell Crowe in quello del suo superiore Ed Hoffman, simbolo del potere a distanza e della spregiudicatezza morale dell'intelligence americana.