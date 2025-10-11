Nessuna verità | il film di Ridley Scott è tratto da una storia vera?

Quando nel 2008 uscì Nessuna verità ( Body of Lies ), molti spettatori si chiesero quanto ci fosse di autentico nella storia raccontata da Ridley Scott. Il film, con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe, racconta le operazioni segrete della CIA in Medio Oriente durante la guerra al terrorismo, alternando azione, politica e morale. La precisione dei dettagli, i riferimenti alla realtà geopolitica e la rappresentazione verosimile dei metodi di spionaggio indussero molti a credere che fosse ispirato a fatti realmente accaduti. In effetti, Nessuna verità è un film che dialoga costantemente con la realtà. 🔗 Leggi su Cinefilos.it