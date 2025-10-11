Nessun rifugio atomico per i vertici dello Stato | l’Italia scoperta in caso di attacco nucleare

ABBONATI A DAYITALIANEWS Durante la Guerra Fredda, l’Italia disponeva di un bunker anti-atomico destinato a proteggere le alte cariche dello Stato in caso di conflitto. Con la successiva distensione internazionale, quella struttura fu dismessa e mai sostituita. Oggi, con la crisi ucraina e le nuove tensioni globali, il Paese si ritrova senza un rifugio sicuro per il Presidente della Repubblica, figura che ricopre anche il ruolo di capo delle Forze Armate, come ha riportato Il Corriere della Sera. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invitato a «pensare al peggio», ma il piano di sicurezza nazionale evidenzia gravi falle e una mancanza di strutture protettive adeguate a fronte di scenari estremi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

