Néro l’assassino di Netflix è basato su una storia vera?

Cinefilos.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie drammatica d’azione francese di Netflix Néro (Néro the Assassin) è una storia di coraggio, magia, fede e famiglia. Creata da Martin Douaire, Allan Mauduit, Jean-Patrick Benes e Nicolas Digard, la serie segue le avventure di Néro, un assassino che lavora in una città del XVI secolo nel sud della Francia chiamata Lamartine. Mentre è al servizio di un uomo importante di nome Rochemort, il protagonista viene coinvolto in un conflitto a causa della figlia Perla, una quattordicenne che si ritiene essere “l’ultima discendente del diavolo”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

