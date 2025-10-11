Néro la spiegazione del finale | Perché Perla si sacrifica?

La serie drammatica d’azione francese di Netflix Néro (Néro the Assassin) racconta una storia di coraggio, magia, fede e famiglia. Ambientata nella città di Lamartine, nel sud della Francia del XVI secolo, la serie segue Néro, un assassino, mentre viene coinvolto in un conflitto. Mentre lavora per un importante personaggio locale di nome Rochemort, la vita di Néro viene sconvolta dalla figlia quattordicenne Perla, da cui è separato, che si ritiene essere “l’ultima discendente del Diavolo”. Mentre le forze del male cercano di catturare Perla a causa del suo “sangue corrotto”, Néro si trova di fronte a un dilemma tra la sopravvivenza e l’amore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it