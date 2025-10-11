Nero di m studente vittima di minacce e insulti razzisti al liceo | indagati quattro compagni
Nel Salento il caso di un 17enne originario del Senegal, vittima di aggressioni verbali a scuola e reduce anche da una battaglia legale contro lo zio che voleva costringerlo a lavorare. Ora il ragazzo vive in una comunità della provincia e frequenta un istituto professionale a. 🔗 Leggi su Repubblica.it
