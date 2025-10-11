Neres | il Torino potrebbe essere la sua seconda occasione stavolta a destra Corsport
David Neres ha giocato titolare contro il Genoa ma la sua prestazione non è stata indimenticabile, lo ha sottolineato anche Antonio Conte nel post-partita. Non giocava titolare da tempo ed è passo un po’ arrugginito. Contro il Torino, al rientro dopo la sosta, potrebbe avere la sua second chance. È in concorrenza con Elmas, e forse Spinazzola, per sostituire l’infortunato Politano. Il vantaggio, secondo il Corriere dello Sport, è che Neres è rimasto a Castel Volturno ad allenarsi con Conte, gli altri due invece sono stati convocati per le Nazionali: ieri Elmas e la sua Macedonia del Nord hanno pareggiato 0-0 col Belgio di De Bruyne; stasera Spinazzola sarà titolare nella sfida della Nazionale di Gattuso all’Estonia (ovviamente per le qualificazioni Mondiali). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: neres - torino
IL MATTINO - Napoli, Conte potrebbe schierare Neres e Lang nel tridente contro il Torino https://ift.tt/UpObJ5c - X Vai su X
Conte potrebbe preferire Elmas a Neres contro il Torino: sarebbe davvero la scelta giusta? - facebook.com Vai su Facebook
CorSport - Occasione Neres: Conte punta ancora su di lui, giocherà nel suo ruolo preferito - Il Napoli lavora in vista del ritorno in campo, quando dopo la sosta Nazionali, sabato 18 settembre, giocherà contro il Torino la parttia di campionato e ancora una volta ci sarà l'occasione dal primo ... Segnala msn.com
Napoli, tentazione Neres: può essere la novità col ritorno al 4-3-3 - Lo scorso dicembre in casa del Grifone, David Neres confermò di avere il passo e i numeri per non far rimpiangere Kvaratskhelia, dopo l’exploit ... msn.com scrive