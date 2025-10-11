Neres | il Torino potrebbe essere la sua seconda occasione stavolta a destra Corsport

David Neres ha giocato titolare contro il Genoa ma la sua prestazione non è stata indimenticabile, lo ha sottolineato anche Antonio Conte nel post-partita. Non giocava titolare da tempo ed è passo un po’ arrugginito. Contro il Torino, al rientro dopo la sosta, potrebbe avere la sua second chance. È in concorrenza con Elmas, e forse Spinazzola, per sostituire l’infortunato Politano. Il vantaggio, secondo il Corriere dello Sport, è che Neres è rimasto a Castel Volturno ad allenarsi con Conte, gli altri due invece sono stati convocati per le Nazionali: ieri Elmas e la sua Macedonia del Nord hanno pareggiato 0-0 col Belgio di De Bruyne; stasera Spinazzola sarà titolare nella sfida della Nazionale di Gattuso all’Estonia (ovviamente per le qualificazioni Mondiali). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

