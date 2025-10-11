Neonata di tre mesi trovata in arresto cardiaco a Moncalieri morta in ospedale

Una bimba di tre mesi, straniera, è morta all'ospedale Regina Margherita nella prima serata di oggi, sabato 11 ottobre 2025. Era stata trasportata nel tardo pomeriggio in ambulanza, in condizioni già disperate, dai sanitari del 118 Azienda Zero dalla sua abitazione in via Praciosa a Moncalieri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

